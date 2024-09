Stand: 11.09.2024 09:30 Uhr Root-root-gröön in Horborg?

Warrt dat in Hamborg dat eerste Mal en root-root-gröne Koalitschoon geven? In den Bezirk Horborg kunn dat villicht dorto kamen. Denn ne ganze Tiet lang is unkloor ween, mit wokeen de SPD in Horborg in en Koalitschoon tohoopgahn will. Man nu hebbt se de Grönen un de Linken anbaden, doröver to snacken. De Linke hett al toseggt un de Grönen stimmt Sünnavend doröver af.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch