Stand: 11.09.2024 09:30 Uhr Football: Düütschland speelt 2:2

Eenmal is dat Deniz Undav ween un eenmal Joshua Kimmich, de dat Tor för dat DFB-Team schaten hebbt. De düütsche Football-Nationalmannschop hett güstern Avend gegen de Nedderlannen liekop speelt. An’n Enn stünn dat twee to twee. Dat neegste Speel för Düütschland is in nipp un nau een Maand, an’n 11. Oktober, gegen Bosnien-Herzegowina.

