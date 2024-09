Stand: 10.09.2024 09:30 Uhr G8 oder G9 Abi

Dat Abitur an Hamborgs Gymnasien eerst na negen un nich al na acht Johr: Dat wüllt de Initiatoren vun en Volksbegehren dörchsetten. Se meent: Dat Turbo-Abi harr utdeent. Den Schölers wöör een Johr för de psych’sche un soziale Riep fehlen. Vun hüüt af an kann de Initiativ Ünnerschriften för en ne’et Volksbegehren sammeln. Schoolsenatersch Ksenija Bekeris will, dat dat so blieven deit, as dat nu is: G8 an Gymnasien un G9 an Stadtdeelscholen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch