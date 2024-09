Stand: 10.09.2024 09:30 Uhr Schööt op de Schanze

In’t Schanzenveertel is an’n Avend en Mann anschoten worrn. Vöraf schall he sik mit en annern Mann streden hebben. Wat de NDR weet, is dat Opper in’n Rüch drapen worrn. En tweite Kugel hett sien Arm schrammt. He is in en Krankenhuus bröcht worrn. Dat geiht bi em aver nich üm Leven un Doot. De Mann, de schoten harr, de kunn in en swattet Auto afhauen. De Polizei weer bet in de Nacht groot ingang.

