Strafgeböhr för versüümt Termine

Dat is en grotet Problem för vele Praxen: En Patient hett en Termin, kümmt aver eenfach nich, ahn aftoseggen. De Kassenärztliche Bunnsverenigen will, dat dat för düsse Fäll en Straafgeböhr geven schall. De schüllt de Kassen betahlen. Verbandschef Andreas Gassen hett to de BILD seggt, dat dat mit de anspannte Finanzlaag to doon harr.

