Stand: 10.09.2024 09:30 Uhr Fegebank will Börgermeistersch warrn

Mehr Gröön in de Stadt, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Fokus op Kinner un junge Lüüd: Dat sünd de Themen, wo de Hamborger Grönen op setten doot bi de Börgerschopswahl in‘n März. Güstern hebbt se en Vörslaag vörstellt, wo se sülvst „Regerensprogramm“ to seggen doot. Denn Katharina Fegebank, de will as gröne Börgermeisterkandidasch Peter Tschentscher vun de SPD aflösen. Leitmotiv vun dat Programm weer de „Free‘e un sekere Stadt Hamborg“. Dorüm is ok de inner Sekerheit noch en wichtigen Punkt.

