Stand: 10.09.2024 09:30 Uhr Pendelbedriev bi de U3

De U3, de gele Streek, de is in’n Norden vun hüüt af an in’n Pennelbedriev ünnerwegens. Un dat twüschen de Statschonen Wandsbeek-Goornstadt un Barmbeek. Schienen un Wieken, de mööt nee maakt warrn. Wat de Hamborger Hoochbahn seggt, ännert sik dorför twee Weken lang de Affohrtstieden. De Töög, de föhrt all 15 oder 20 Minuten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch