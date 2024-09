Stand: 09.09.2024 09:30 Uhr Fond för Polizeikosten

Bremen hett den Anfang maakt. - Nu will ok de Hamborger Senat en Fonds för Polizeikosten hebben. Dat Geld sall in de groten Polizei-Insätz bi Hoochrisiko-Footballspelen rinsteken warrn. Also bi Derbys to't Bispeel. Man in Bremen gifft dat gegen düsse Regel en Klaag. De Düütsche Football Liga is vör't Bunnsverfatensgericht gahn. Man wenn de Bremer Regel afnickt warrt, denn kann de Polizeikosten-Fonds ok na Hamborg hen kamen.

