Stand: 09.09.2024 09:30 Uhr Arbeiden bi’n Flooghaven Hamborg

An'n Flooghaven Hamborg warrt vundaag en ne'e Bahn to'n Starten un Lannen instand sett. In Alsterdörp un Norderstedt warrt dat dorüm in de tokamen twee Weken ok luder. Denn nu gaht An- un Afflöög doröver weg. Wat vun'n Flooghaven to hören is, warrt de Gummi-Afrieb op de Pist wegmaakt. Ok de Markerens dorop süllt all nee maakt warrn. Liekers sall de Floogbedriev sien normalen Gang gahn. Mehr dorto finnt ji ok in de NDR Hamborg APP.

09.09.2024

