Stand: 09.09.2024 09:30 Uhr Maleschen bi de Bahn

Un ok bi'n Bahnverkehr löppt nich allens so as sünst. Bi'n Togverkehr twüschen Hamborg un Sleswig-Holsteen hebbt se jümmer noch Maleschen. Dat hangt mit den Brand vun en E-Linienbus an'n Bahnhoff Elmshoorn tosamen. Dat Repareren vun de Streken vun Hamborg na Westerland un vun Hamborg na Kiel hen duert doch wat länger as toeerst vermaden. Folgens de Bahn hebbt se nu faststellt, dat dor en Kavelkanaal bi to Schaden kam is.

