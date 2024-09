Stand: 09.09.2024 09:30 Uhr Hamborg Cyclassics

Olav Kooij ut de Nedderlannen hett de Cyclassics in Hamborg wunnen. De 22-Johrige harr bi'n Massensprint de Nees vör den Italiener Jonathan Milan. Dat Profi-Rennen füng en Dreeviddelstünn later an as plaant. Vörher sünd bi't 100 Kilometer-Rennen vun de Amateuren masse Lüüd stört. Wat dat heet sünd negen Minschen na't Krankenhuus henkamen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch