Stand: 09.09.2024 09:30 Uhr Füer in de Kieler Straat

De Füerwehr harr güstern Avend in Stellingen to doon. In de Kieler Straat hett en E-Auto brennt. Un denn stunn ok de Carport, neem de Wagen in stunn, in Flammen. Dörch de Hitt sünd in't Hotel blangenan poor Schieven twei gahn un se mussen de Lüüd dor in't Hotel ruthalen. Twee Minschen hebbt bi de Saak lütt beten wat afkregen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch