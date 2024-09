Stand: 07.09.2024 09:30 Uhr Cyclassics in Hamborgsteken

Düt Wekenenn finnt wedder de Cyclassics statt. Un dorüm warrt ok wedder masse Straten in un üm Hamborg rüm sparrt. Los geiht dat vör dat Hotel Atlantic. De Tour föhrt denn över Eimbüddel, Lurup, un Pinnbarg un över den Hamborger Westen, Blanknees, Othmarschen un Altnaa hen. Mehr as 10.000 Radspoortlers maakt dor bi dat Rennen mit.

