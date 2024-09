Stand: 07.09.2024 09:30 Uhr Jümmer noch Maleschen bi de Bahn

Op de Bahnstreken vun Hamborg na Westerland un ok vun Hamborg na Kiel hen, dor gifft dat jümmer noch Maleschen. Dat is antonehmen dat Lüüd, de mit de Bahn ünnerwegens sünd dormit reken mööt, dat de Tog later oder gor nich kamen deit. Ehrgüstern weer en E-Lininen-Bus bi'n Bahnhoff Elmshorn ünner en Brüch stekenbleven un in Flammen opgahn. Wat de Bahn seggt, hebbt se en Ersatzverkehr mit Bussen inricht.

