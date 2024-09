Stand: 07.09.2024 09:30 Uhr Na de Tarifrunnen vun de Seehavens

De Arbeitgevers vun de noorddüütschen Seehavens hebbt na fief Tarifrunnen en ne'et Anbott op'n Disch leggt. Dorna süllt de Löhn vunaf Oktober üm 1 Euro 15 rop gahn. Un denn sall dat ok noch en stüerfree Prämie as Utgliek geven. De hett denn en Höögde vun 1.700 Euro. De Tarifkommisschoon vun de Warkschop ver.di meent, de Mitarbeiders dor süllt dat Anbott man annehmen. Siet Anfang Juli hett dat jümmer wedder in Hamborg un anner Havens Warnstreiks geven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch