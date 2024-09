Stand: 07.09.2024 09:30 Uhr Straaf för Trump warrt eerst na Wahl künnig maakt

Bi'n New Yorker Perzess, wo dat dorüm geiht, dat Ex-Präsident Donald Trump Smeergeld betahlt hebben sall, dor maakt se de Straaf eerst na de Wahl künnig. De Richter de dorför tostännig is, is dormit en Andrag vun Trump nakamen. Siene Afkaten harrn seggt, de Entscheden vör de Wahl kunn Influss op de Afstimmen nehmen. Se hebbt den Ex-Präsidenten schüllig spraken, dat he Ünnerlagen fälscht hett üm dat Betahlen vun Smeergeld an en Pornodarstellersch to vertuschen.

