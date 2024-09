Stand: 07.09.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Richtig wat köhler warrt dat vundaag nich. Op bet to 30 Graad kladdert de Temperaturen noch. Dorto gifft’n mauen Wind ut Süüdoost, de is so swack op de Bost, den markst meist gor nich.

Morgen hebbt wi denn wedder Sünnschien satt, liekers dor ganz bilütten ok mal dicke Wulken dorto kaamt. Bi bet to 29 Graad kunn’t ween un dor kümmer ok mal en lütte Flaag oder Dunnerslag dorto.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch