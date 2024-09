Stand: 06.09.2024 09:30 Uhr Veel Stau üm Hamborg rüm

Düssen Sommer weer op de Autobahnen rund üm Hamborg so gaut as jümmers Stau. All tohoop rekent weren dat vun‘t Enn vun Juni bet August 4.300 Kilometers. Dat sünd 25 Perzent mehr as een Johr vöraf. Dat seggt de ADAC. Op leegst weer dat för de Autofohrers op de A1 bi’t Maschener Krüüz oder Horster Dreeeck. Un ok op de A7 bi’n Elvtunnel vun wegen Boosteden dorvör un dorachter.

