Stand: 06.09.2024 09:30 Uhr To veel Plaster un Asphalt in de Stadt

In Hamborg gifft dat to veel Flachen, de dicht sünd, so as Plaster oder Asphalt. Bi Starkregen kann dat Water nich versickern un dat gifft Överswemmen. Wokeen sien Grund un Boden freemaken deit, de schall Geld vun de Stadt kriegen: Privathuusholte bet to 50 Perzent un Ünnernehmen bet to 30 Perzent vun de Kosten. Alltohoop sünd 40 Perzent vun’t Hamborger Stadtrebeet dicht, so as mit Plaster oder Asphalt.

