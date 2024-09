Stand: 06.09.2024 09:30 Uhr Hamborger Stiften stellt sik vör

In Hamborg vertellen en Week lang 130 Stiften vun jümehre Arbeid. Dorto gifft dat Workshops, Utstellen, Konzerten un to‘n Afschluss en grotet Fest op’n Raathuussmarkt. Damit wüllt se wiesen, wat de Stiften hier leisten doot. Hamborg hett mit 1.500 Stiften so vele as keen annere düütsche Stadt. Se betahlt Programme för Billen, Wetenschop, Museen oder hölpt Familien, de nich soveel Geld hebbt.

