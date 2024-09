Stand: 05.09.2024 09:30 Uhr Börgerschop maakt Weg för MSC-Deal free

Na grote Protesten un böös hitte Diskusjonen hett de Hamborg‘sche Börgerschop güstern Ja to seggt to den ümstreden Deal twüschen de Rederee MSC un de HHLA. Un so kann MSC denn nu 49,9 Perzent vun den Havenbedriever HHLA övernehmen. De root-gröne Koalitschoon hett den Deal mit ehr Tweedrüddelmehrheit dörsett. De Oppositschoon ut CDU, Linke, AfD un FDP, de hebbt all tohoop dorgegen stimmt hatt.

