Stand: 05.09.2024 09:30 Uhr De Themen vun’e Börgerschopsitten

Bavento is in’e Börgerschopsitten in en Aktuelle Stünn över dat Thema Migratschoon snackt worrn. Nipp un nau güng dat üm dat, wat op den Anslag vun Solingen op nakamen deit. Meist all Parteien hebbt verlangt, dat een in’e Asylpolitik ümdenken deit. Dorna stünn denn in’e Sitten de plaante Dubbeletat mit mehr as veertig Milliarden Euro op’n Plaan. Finanzsenater Andreas Dressel hett dorbi denn nochmal ünnerstreken, dat de Schuldenbrems inholen warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch