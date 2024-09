Stand: 05.09.2024 09:30 Uhr Amokloop an School in’e USA

An en High School in den US-Bunnsstaat Georgia sünd bi en Amokloop twee Schölers un twee Schoolmesters dootschaten worrn. Bavento kömen dor noch negen anner Lüüd bi to Schaden. So as de Behöörden dat seggt, hebbt se en veerteihn Johr olen Jung fastnahmen, de dat maakt hebben schall un de dor ok na School hengahn deit. De Jung harr sik de Polizei stellt hatt.

