Stand: 05.09.2024 09:30 Uhr Unfall in St. Georg

En negenunveertig Johr ole Mann ahn Dack över’n Kopp is güstern Avend in’e Barcastraat in St. Georg överföhrt worrn. So as de Polizei dat seggt, harr he vör en Deepgaraasch slapen un is denn vun en Auto, wat dor rutföhren dee, överrullt worrn. De Keerl kunn twoors noch an Oort un Steed wedder trüch in’t Leven haalt warrn, is denn later aver in’t Krankenhuus dootbleven. De Autofohrer stünn ünner Schock.

