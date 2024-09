Stand: 05.09.2024 09:30 Uhr Haftbefehl na Fall vun’n Balkon

De Polizei söcht mit en europä’schen Haftbefehl na en tweeundörtig Johr olen Keerl ut Hamborg. Sien Ex-Fründin is vör üm un bi dree Weken in Eilbeek vun den Balkon vun ehr Wahnung rünnerfullen un dor denn bi dootbleven. Nu hebbt se düssen Keerl op’n Kieker, dat he ehr villicht ümbröcht hebben kunn. Denn bi de Obdukschoon harrn se Henwiesen funnen, dat de Fro woll vöraf an’t Lief to Schaden kamen weer. Noch is unkloor, wat dor vöraf vun den Doot vun de Fro passeert is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch