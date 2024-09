Stand: 05.09.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder löppt sik noch eerst so richtig warm. Opstunns sünd dat in Neewiendool tweeuntwintig Graad. Na üm un bi dörtig Graad kaamt wi denn vundaag noch hen. Dorto kriegt wi denn bannig veel Sünn op’n Kopp un dor sünd blots’n poor Wulken ünnerwegens. Un dat Gode is, morgen un övermorgen geiht dat denn nochmal jüst so wieder as vundaag – so is dat tominnst nu eerstmal de Plaan.

