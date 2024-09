Stand: 04.09.2024 09:30 Uhr Afstimmen över MSC Hannel

In de Hamborg’sche Börgerschop wüllt se hüüt Namiddag jo oder ne dorto seggen: Dörv de weltgröttste Rederee MSC bi’n Havenbedriever HHLA instiegen? De Koalitschoon vun SPD un Grönen will den ümstreden Hannel mit jümehre Tweedrüttel-Mehrheit dörchkriegen. Gegen den Plaan protesteert Havenarbeiders un ok de Oppsitschoon. Hamborgs Eerste Börgermeister Peter Tschentscher stellt sik achter dat Geschäft. He meent, dat weer klook, dat to maken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch