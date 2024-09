Stand: 04.09.2024 09:30 Uhr Drapen Asyl- un Sekerheitpolitik

Dat güng üm Asyl- un Sekerheitspolitik güstern bet to’n Avend - twüschen Bunnsregeren, Länner un Vertreders vun de Union. Achteran hett Bunnsbinnenminitersch Nancy Faeser künnigt maakt, dat nu bestimmte Punkte rechtlich afkloppt warrn schüllt. Denn wüllt se sik bald wedder drapen, üm wieder över dat Thema to schnacken. CDU-Chef Friedrich Merz hett dor aver al Bedingen anknüppt. He will, dat Lüüd, de Asyl söökt, an düütsche Grenzen torüchwiest warrn köönt.

