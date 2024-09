Stand: 03.09.2024 09:30 Uhr CDU will mit BSW un SPD snacken

Woans geiht dat in Thüringen un Sassen na de Landdagswahlen wieder? In Thüringen will de CDU nu eerstmal mit dat Bündnis Sahra Wagenknecht un de SPD tohoop snacken. So hett dat de Lannsvörstand beslaten. Un de Christdemokraten hebbt nochmal ünnerstreken, dat se nich mit de AfD tohooparbeiden wullen. Ok in Sassen will de CDU nich mit de AfD tohoop in en Koalitschoon rin. Ok dor will de CDU, in düssen Fall Ministerpresident Michael Kretschmer, mit’e SPD un dat BSW tohoop snacken.

