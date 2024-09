Stand: 03.09.2024 09:30 Uhr Snacken över de Migratschoonspolitik

De Bunnsregeren un de Länner wüllt vundaag wegen de Migratschoonspolitik tohoopsitten. De Böverste vun’e CDU, Friedrich Merz, de is man nich mit dorbi, maakt nu aver Druck. Denn sien Menen na to uurdelen müss dor bi dat Drapen ganz baven mit anstahn, de Towannern to begrenzen. Un dat kunn een blots henkriegen, wenn de Lüüd an’e düütschen Grenzen afwiest warrt. Man wenn de Bunnsregeren nich praat weer, doröver to snacken, denn bruuk een sik nich nochmal wedder to drapen, so de Menen vun Merz.

