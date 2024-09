Stand: 03.09.2024 09:30 Uhr Düütschlandticket bi Schoolkinner en Renner

Mit düsse grote Nafraag hett Hamborg nich mit rekent: Dat geiht üm dat Düütschlandticket, wat Schoolkinner för lau kriegen köönt. Un 173.000 vun jüm bi uns in’e Stadt hebbt dat al. De Senaat harr egens blots 168.000 Fohrkorten bi sik op’n Plaan stahn. So as NDR 90,3 dat wies worrn is, kaamt jeden Dag dusend ne’e Andrääg för düsse Gratis-Fohrkort bavento. Siet vörgüstern köönt Schoolkinner, de in Hamborg wahnen doot, för ümsünst den HVV, anner Verkehrsverbünn un Regionaaltöög bruken.

