Stand: 03.09.2024 09:30 Uhr Fernwarms bi’n Flooghaven

De Hamborger Flooghaven un de Firma Lufthansa Technik kriegt bald Fernwarms. Dat hebbt beide Ünnernehmens güstern tohoop mit de Hamborger Energiewarken seggt. Mit de Stadtwarms, de denn keen Schaden mehr för’t Klima bringen deit, schüllt de Drievhuusgasen, de in’e Luft puust warrt, düütlich wat weniger warrn. De ne’en Röhren för de Fernwarms schüllt üm un bi fief Kilometer lang un 2028 in Gang ween. To dat, wat dat allens kösten deit, dor is noch nix to seggt worrn.

