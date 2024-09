Stand: 03.09.2024 09:30 Uhr Unfall op’e A1 mit vele Fraagteken

De Hamborger Polizei kratzt sik an’n Kopp, wat en Unfall op’e Autobahn, op‘e A1, in’e verleden Nacht angahn deit. Denn dor is an’e Affohrt Horborg en Footgängersch vun en Auto anföhrt worrn un dor denn bi üm’t Leven kamen. Wat de Fro dor op’e Autobahn to söken harr, dat is ganz un gor unkloor. Later hebbt se denn an’e Raststeed Stillhoorn noch en Auto ahn Besitter funnen. De Raststeed is man blots ’n poor Kilometer wiet vun’e Unfallsteed weg. Nu warrt keken, wat dat Auto villicht de Fro, de dor op’e Autobahn to Foot ünnerwegens ween is, tohören dee.

