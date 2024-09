Stand: 03.09.2024 09:30 Uhr Medaljenregen für Düütschland

Söven Medaljen hett dat düütsche Team güstern bi de Paralympischen Spelen in Paris haalt. Dormit hett dat Team Düütschland dor an düssen Dag denn bet nu op‘t meist henkregen. Sülver geev dat in’t Swümmen över föfftig Meter Rüch, bi’t Kugelstöten un bi’n Triathlon. Un denn geev dat noch veer Bronzemedaljen för de düütschen Athleten. Dor höör denn Badminton, Triathlon un Prothesensprint mit to.

