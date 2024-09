Stand: 02.09.2024 09:30 Uhr Wahlen in Sassen un Thüringen

In Thüringen un Sassen hefft se güstern wählt – un rutkamen is en politisch Laag, de so noch nich dor ween is. In Thüringen steiht de AfD eerstmals in en Bunnsland vörn. Dat ne'e BSW keem in de twee Länner bi'n eersten Versöök op Rang drei. De SPD, de Grönen un de FDP sünd blots noch eenstellig. Dat maakt de Saak nu komplex – denn de annern Parteien wiest in Thüringen keen Interess an en Regieren tosamen mit de AfD. För de CDU weer dat in Thüringen mööglich, en Koalitschon mit dat BSW un de Linken to maken – in de Theorie.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch