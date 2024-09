Stand: 02.09.2024 09:30 Uhr Reaktschonen op de Wahlen

För de Ampel-Parteien sünd de Wahlen in'n Oosten en Rückslag. SPD-Baassche Saskia Esken sä, Kanzler Olaf Scholz müss klorer maken, dat de SPD de Regieren in Berlin anföhrt. Wolfgang Kubicki, de Viez vun de FDP-Fraktschon, schreev op X: De Ampel harr ehr Legitimatschon verloren. In de CDU mööt se sik nu ok mit de Fraag uteenannersetten, wat un woans se Buck op Tosamenarbeit mit dat BSW un de Linken hefft.

