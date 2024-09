Stand: 02.09.2024 09:30 Uhr Wahl-Reaktschonen ut Hamborg

Dat gifft al Reaktschonen op de Wahlen ut Hamborg. AfD-Baas Dirk Nockemann frei sik över de Wahl-Utgäng. He sä: De politisch Landschop in Düütschland wüür sik peu à peu verschuven. CDU-Viez Anke Frieling süht dat as Nedderlaag för de Ampel. Nils Weiland vun de SPD nööm de Wohlutgäng grulich. För Maryam Blumenthal, de Lannsbaassche vun de Grönen, weren de Wahlen en Slag in'n Magen, sä se. Linken-Baas Thomas Iwan fünn dat allens "super bitter".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch