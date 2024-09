Stand: 02.09.2024 09:30 Uhr Striet in de SPD Hamborg

In de Harborger SPD geiht de Striet twüschen Partei-Lidmaten wieder. Dat geiht dorüm, dat welk woll Wahlplakaten kaputtmaakt un klaut hefft. Ut anner SPD-Distrikten un Oortsgruppen hefft ok al Lidmaten reagert: De twee Lüüd, vun de se glöövt, dat se dat maakt hefft, schullen drei Maand lang Politik-Verbott kriegen, heet dat. De twee hefft sik al en Avkaten nahmen – ok en SPD-Mann – un he wiest allens torüch, wat de twee vörsmeten warrt. NDR Info hett bi de Hamborger SPD nafragt, wat dor los is – man se will to de Saak nix seggen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch