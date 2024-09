Stand: 02.09.2024 09:30 Uhr US-Open: Zverev in't Viddelfinaal

Veer vun möögliche söven Spelen hett he al wunnen: Alexander Zverev is goot ünnerwegens op'n Weg na sien eersten Grand-Slam-Titel. Bi de US-Open steiht he nu in't Viddelfinaal. De Tennisprofi ut Hamborg kunn sik gegen'n Amerikaner Brandon Nakashima in veer Sätz dörsetten. Nu mutt he gegen Taylor Fritz ran – ok ut de USA.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch