Ölvenjohrige Intensivdäder utbüxt

En ölven Johr olen Intensivdäder ut de Füerbargstraat is al wedder utneiht. Siet güstern Meddag söökt se in Hamborg wedder na dat Kind. De Jung is de Behöörden al mehr as 100 Mal utwittscht. De Seriendeev weer woll dat letzt Mal in de Jugendpsychiatrie vun't UKE, un sull nu na den Kinner- und Jugend Nootdeenst na de Füerbargstraat torüch. Egens sull de Ölvenjohrige siet twee Weken in en slaten Inrichten ünnerbröcht ween, de dat so in de Oort in Hamborg gor nich geven deit.

Un denn gifft dat vundaag ok noch en Demo-Rave gegen dat Starven vun Clubs. Vunaf Klock dree sett sik de Tog in de Höögde vun de Lannensbrüchen in Gang un treckt denn bet na'n Grönen Bunker hen. De Veranstalters reekt mit bet to 10.000 Lüüd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch