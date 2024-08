Stand: 31.08.2024 09:30 Uhr Demonstratschonen in Hamborg

In de Binnenstadt warrt dat vundaag bannig vull. Klock twee geiht an de Lannensbrüchen ein Protestmarsch vun de Haven-Mitarbeiders los. De Warkschop Verdi harr dorto opropen, wieldat se bang is, dat dor Steden streken warrt. Dat hett dormit to doon, dat en Deel vun den Havenbedriever HHLA an de Reederee MSC verköfft warrn sall.

Un denn gifft dat vundaag ok noch en Demo-Rave gegen dat Starven vun Clubs. Vunaf Klock dree sett sik de Tog in de Höögde vun de Lannensbrüchen in Gang un treckt denn bet na'n Grönen Bunker hen. De Veranstalters reekt mit bet to 10.000 Lüüd.

31.08.2024

