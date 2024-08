Stand: 31.08.2024 09:30 Uhr Kohlekraftwark blifft länger an't Nett

De Geschicht nimmt eenfach keen Enn. Dat ole Kohlekraftwark Wedel blifft noch länger an't Nett as dat mal plaant weer. De Bo vun den ne'en Energiepark Haven treckt sik noch rut. Dat hebbt de Hamborger Energiewarken op en Nafraag vun de Düütsche Presse Agentur künnig maakt. Dorüm warrt dat Kohlekraftwark Wedel ok över dat Johr 2025 noch för dat Versorgen vun de Stadt mit Fernwarms bruukt. Eerst na de Tiet vun't Inböten in't Fröhjohr 2026 sall dat nu in den so nöömten Reserve-Bedriev gahn.

