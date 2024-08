Stand: 31.08.2024 09:30 Uhr Faeser över't Afschuven

Dat eerste Mal, sietdem in Afghanistan de Taliban de Macht övernahmen hebbt, hett de Bunnsregeren nu afghan‘sche Straafdäders dorhen ok afschaven. En Saak, de Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser richtig finnen deit. In't ZDF sä se, dat is en düütlich Teken för dat Dörchsetten vun en Rechtsstaat. Wat Faeser sä, warrt blots afschaven, wenn een weet, dat de Lüüd, de dor henkaamt nich de Dood drohen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch