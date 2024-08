Stand: 31.08.2024 09:30 Uhr Quickborn Pries för Ehpoor Scheller

Dat Verleger-Ehpoor Gesche un Peer-Marten Scheller warrt vundaag mit den renommeerten Quickborn-Pries vun de Hamborger Quickborn-Vereenigen utteekt. Den Pries gifft dat al siet 1962. All twee Johr geiht he an Lüüd, de sik op ganz besünner Oort un Wies üm de plattdüütsche Spraak un Literatur verdeent maakt hebbt. Mit jemehrn Quickborn-Verlag hebbt sik Gesche un Peer-Marten Scheller heel un deel op plattdüütsche Literatur spezialiseert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch