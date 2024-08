Stand: 31.08.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hett de Süün twoors beten wat länger Deenst, liekers seht wi ok poor Wulken an’n Heven bi bet to 23 Graad un mauen Wind ut Noord bet Noordoost.

Morgen warrt dat denn al wedder en Stück warmer bi bet to 25 Graad. Dat geiht natürlich blots, wenn uns de Sünn wedder angrienen deit. Man dorför warrt de Wind ut Oost ok mal wat frischer.

