Stand: 30.08.2024 09:30 Uhr Lüüd warrt jüst na Afghanistan hen afschaven

Dat eerste Mal, sietdem in Afghanistan de radikal-islam‘sche Terrororganisatschoon Taliban de Macht övernahmen hett, dor hett de Bunnsregeren nu afghan‘sche Straafdäters dorhen ok afschaven. De Spiegel harr dor över bericht un dat Binnenministerium in Sassen sä nu, dat stimm. Dorna to uurdelen is hüüt fröh in Leipzig en Fleger in Richt na Kabul hen losflagen mit achtuntwintig Straafdäders an Boord. De Mannslüüd harrn, so as dat in den Bericht binnenstahn deit, wegen ünnerscheedlich Delikten in mehre Bunnslänner in Haft seten. Dat Kanzleramt un de Binnenbehörden schüllt düsse Afschuven al siet goot twee Maand plaant hatt hebben.

