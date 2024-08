Stand: 30.08.2024 09:30 Uhr CDU-Frakschoonsbaas in’t Sommerinterview

Dat Minschen na Afghanistan un Syrien hen afschaven warrt, dat harr nich blots de CDU-Parteiböverste Friedrich Merz verlangt, sünnern ok Hamborgs CDU-Frakschoonsböverste Dennis Thering. Blangen anner Saken sä he dat in uns Sommerinterview, wat wi mit em vun NDR 90,3 tohoop mit dat Hamborg-Journal maakt hebbt. Wat de Börgerschopswahl tokamen Johr in’n März angahn deit, dor will Thering noch nix to en möögliche Koalitschoon seggen, de he villicht geern harr. Dat is anners as bi Börgermeester Peter Tschentscher. De harr sik al nochmal wedder för en Koaltischoon mit’e Grönen utsnackt.

