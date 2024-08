Stand: 30.08.2024 09:30 Uhr Reakschonen op't Sekerheitspaket

Lüüd ut’e Politik un Verbännen hebbt ganz ünnerscheedlich op dat so nöömte Sekerheitspaket vun’e Bunnsregeren op reageert. De Ampel-Koalitschoon harr blangen anner Saken op’n Weg bröcht, dat Wapenrecht scharper to maken un Flüchtlingen, de keen Recht op Asyl harrn, gauer aftowiesen. Bunnsfinanzminister Christian Lindner vun’e FDP seggt, dat so denn de Kuntrull un dat, wat dor op nakamen deit, stärkt warrt. Op’e anner Siet bekrittelt de Hölpsorganisatschoon för flücht Lüüd Pro Asyl, dat een Sozjalleisten nich eenfach strieken oder tofällig körten dröff, blots will dat so schienen dee, dat dat afschrecken kunn. Un de Union gaht de Plaans nich wiet noog.

