Stand: 30.08.2024 09:30 Uhr Streik vundaag in'n Haven

An den Containerterminal Burchardkai warrt siet hüüt fröh streikt. De Warkschop ver.di harr dorto opropen. Achtergrund is de Ümbo, de plaant is, vun den Konzern. Denn tokamen Johr schüllt de Containers denn vun Lastwagens transporteert warrn, de vun sülvst föhren doot. De HHLA-Vörstandsböverste Angela Titzrath sä dorto, dat nüms bang ween müss, dat een siene Arbeit verleren dee. De Arbeitslüüd schüllt denn för annere Jobs utbilldt warrn. Wat stark een den Streik bi‘n den Containerümslag vundaag marken deit, dat is noch nich ganz aftosehn.

NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.08.2024 | 09:30 Uhr

