Stand: 30.08.2024 09:30 Uhr Koalitschoonsplaan för Hamborg-Noord

De CDU in Hamborg-Noord plaant in’e Bezirksversammeln nu en Koalitschoon tohoop mit SPD, FDP un Volt. De Kreisvörstand sä, dat se twüschen de Parteien vertroensvull mit’nanner snacken deen. De ne’e Koalitschoon in Noord schall denn bet na’n Oktobermaand hen op’e Been stahn. Un dorna schall denn de Böverste vun dat Bezirksamt dor, Michael Werner-Boelz vun’e Grönen, afwählt warrn. De CDU-Kreisvörsitter Christoph Ploß will dat Verbott för ne’e Eenfamiljenhüüs strieken un den Afbo vun Parkplätz stoppen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.08.2024 | 09:30 Uhr

